Замом уральского полпреда стал человек Козака

Однако в биографии нового заместителя полпреда куда больше любопытных эпизодов: он много работал на Кавказе, участвовал в выборах президента Чечни и разрешал крайне непростые конфликты между маленькими гордыми народами. Что интересно, Севриков близок к вице-премьеру Дмитрию Козаку, который на Урале никогда своих людей не расставлял, ведь УрФО – вотчина другого вице-премьера, Сергея Собянина.

Владимир Севриков – из «питерских», но далеко не «первого эшелона». Он заканчивал не звездный Ленинградский госуниверситет, из стен которого вышли Путин, Медведев и добрая половина топ-100 самых влиятельных россиян, а более скромный Ленинградский политехнический. Никаких будущих министров с Севриковым не училось, единственный более или менее известный выпускник ЛПИ этого периода – брат Андрея Фурсенко Сергей, да и тот выпустился на пять лет раньше. После окончания института Севриков год проработал инженером, а затем стал делать военную карьеру, и большая часть жизни этого человека связана именно с армией – он служил там двадцать лет, с 1984 по 2004 год.

Человек военный, после выхода на гражданскую службу Севриков стал работать у Дмитрия Козака, которого в сентябре 2004 года назначили полпредом президента в ЮФО. Путин назначил Козака спецпорученцем на Кавказе, а Севриков стал одним из помощников Дмитрия Николаевича. Здесь ему приходилось заниматься урегулированием самых громких конфликтов, происходивших в северокавказских республиках.

Осенью 2004 года в Черкесске (Карачаево-Черкессия) пропали семеро молодых предпринимателей. Как установили правоохранительные органы, в ночь на 11 октября их убили на территории кемпинга «Кавказцемент». Эта компания фактически контролировалась президентом республики Мустафой Батдыевым, а в расправе над предпринимателями участвовал зять президента Али Каитов. Через некоторое время фрагменты тел исчезнувших молодых людей были обнаружены в заброшенной шахте. Известие об их обнаружении спровоцировало стихийный митинг в центре Черкесска. Возмущенная толпа ворвалась в резиденцию президента республики, Мустафе Батдыеву чудом удалось сбежать через задний ход. Его кабинет был разгромлен. С жителями республики встретился Дмитрий Козак, для которого этот эпизод стал одной из первых проверок на прочность на посту полпреда президента в ЮФО. Заниматься ситуацией поручили Севрикову. Вместе с Козаком им удалось убедить захвативших кабинет президента жителей республики вернуть власть президенту, в обмен на обещание, что виновные в убийстве бизнесменов будут наказаны по всей строгости закона. В 2008 году Батдыев ушел в отставку, но это произошло мирно, законно, без крови и переворота.

В 2006 году обострилась политическая ситуация в Чечне: премьер республики Рамзан Кадыров активно отбирал власть у президента Алу Алханова. Алханову это не нравилось, и несколько раз конфликт становился публичным. Севриков старался смягчить конфликт между двумя руководителями и не допустить кровопролития. Он же курировал процесс прихода Рамзана Кадырова к власти и мирный уход Алханова в 2007 году. В 2006 году Севриков помогал Дмитрию Козаку сменить власть в республике Адыгея, где местный истеблишмент вступил в острый конфликт с президентом Хазретом Совменом (дело дошло до убийств). Здесь все прошло не так просто: Совмен отказался уходить в отставку, и в ситуацию пришлось вмешиваться Владимиру Путину – он убедил главу республики доработать до конца срока и спокойно уйти на покой.

Во время работы с Козаком в полпредстве Севриков не был героем скандалов, если не считать странной истории с утечкой информации о перемещениях президента РФ в газету «Южный репортер». Тогда расследованием вроде как даже занималось ФСО, но сообщений об этом немного и они выглядят скорей попыткой испортить кровь Дмитрию Козаку, надавив на людей из его аппарата.

В сентябре 2007 года Козак ушел работать министром регионального развития РФ. Пришедший ему на смену в ЮФО Григорий Рапота оценил опыт и успехи Владимира Севрикова и превратил его из помощника в своего заместителя, назначив куратором по внутренней политике. Судя по всему, это была заслуженная должность – Севриков был одним из архитекторов нынешней политической системы на Северном Кавказе, включая особый статус Чеченской республики и т.п.

Однако долго Севриков с Рапотой не проработал: летом 2008 года его забрал работать к себе в Москву Дмитрий Козак, и Владимир Александрович возглавил департамент международных связей Министерства регионального развития. В январе 2009 года, вскоре после прихода в министерство Виктора Басаргина, Севриков перешел работать в администрацию президента на пост заместителя руководителя управления по внутренней политике.

Здесь как раз разразился скандал, связанный с работой Николая Сидорова, бывшего вице-губернатора Приморья. Сидоров пришел в АП курировать работу с профсоюзами, а времена как раз стояли неспокойные – рабочие то и дело грозили выйти на улицы. Сидоров попытался взять процесс под свой контроль, но неудачно – по просьбе президента федерации профсоюзов Михаила Шмакова его вскоре отстранили от работы. Вставший на его место Севриков тоже проработал крайне недолго: многие руководители региональных федераций даже не успели с ним познакомиться. Где и кем работал Севриков до сегодняшнего дня, неизвестно.