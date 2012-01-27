Работники УВЗ по отношению к завтрашнему митингу разделились на три группы

Первые собираются действительно поддержать Путина по своим собственным соображениям. Их идейными лидерами на заводе стали Валерий Якушев, Игорь Холманских, Андрей Ленда, основатели комитета в поддержку Владимира Путина.

К другому «лагерю» относятся их оппоненты. Это те люди, кто не хочет поддерживать нынешнего премьера. Они не собираются ехать на митинг даже «ради развлекухи», как говорит один из их представителей Андрей.

Я лично на митинг не поеду, даже если и заплатят (разговоры об «оплате» участия в митинге ходят среди заводчан). И так уже город опозорили на всю страну. Мои родственники из Москвы, Ярославля и ещё пары мест спрашивают, что за странные вещи происходят в Тагиле поделился Андрей.

При этом очень многие работники завода вообще далеки от политических страстей, происходящих на предприятии. Их можно также понять: у них есть семьи, работа и другие повседневные заботы, им не интересна политика. Такие заводчане согласны поехать на митинг, так как участие в нем даст им возможность интересно провести субботний день, сходить на концерт, вкусно поесть на фуршете и, возможно, получить денежное вознаграждение.

Некоторые работники собираются ехать. Но не как на митинг, а на бесплатную экскурсию. Причём от одного из коллег я слышал про развлекуху, а от другой сотрудницы - про экскурсию. Обоим тем людям «по барабану» на Путина и политику. Едут развлекаться на халяву рассказывает собеседник Tagilcity.ru Андрей.

При этом организаторы митинга на УВЗ активно готовятся к завтрашнему мероприятию. Несколько дней назад около кабинетов начальников цехов повесили объявления на плотной хорошей бумаге в цвете. По словам самих сотрудников, обычные объявления о других событиях завода в таком виде не печатают.