ЕВРАЗ официально опроверг информацию о якобы готовящейся отставке Алексея Кушнарёва

Информацию о том, что ЕВРАЗ готовит отставку Алексея Кушнарёва, опубликовало вчера РИА «URA.ru». По словам анонимных информаторов, грядущая отставка связана с тем, что после отставки директор займется политикой, благодаря чему упрочит позиции ЕВРАЗа на политической арене. Его преемник, в свою очередь, займется реализацией на предприятии непопулярных мер, таких как сокращения персонала.

Вроде бы все в выигрыше, всё сходится, вот только правды в словах анонимного информатора, по мнению официальных представителей ЕВРАЗа, совсем нет.

Не дождутся! Нам с ЕВРАЗом предстоит решить ещё немало сложных и ответственных задач, и остаётся только догадываться, кому не терпится внести сумятицу в умы людей! -- опубликовало заявление Алексея Кушнарева ИА «Между строк».

Другой топ-менеджер предприятия в разговоре с журналистами отметил, что нет и не может идти речи ни о какой смене главы предприятия. А в текущей сложной рыночной обстановке любые информационные спекуляции только привносят хаос.

ЕВРАЗ действительно переживает сейчас не простое время. Совсем недавно «Киберпрофсоюз» сеял на предприятии панику своими провокационными листовками. Потом при выясняемых сейчас обстоятельствах скончался 23-летний аппаратчик ЕВРАЗ. А теперь в СМИ публикуются вот такие сообщения, говорящие ни много ни мало о смене руководства на предприятии.

Тем не менее, от ЕВРАЗ пока не поступало официальной информации о грядущих сокращениях в Нижнем Тагиле. В отличие от другого тагильского градообразующего предприятия, которое не только подтвердило информацию об оптимизации численности персонала, но и рассказало о том, в каком порядке её планируется осуществлять.

Что ждёт ЕВРАЗ НТМК – пока нельзя сказать с уверенностью. Но остаётся вопрос: кому выгодно раскачивать лодку в Нижнем Тагиле и нагнетать напряжённость среди рабочих самых крупных городских предприятий?