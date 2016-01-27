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КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выплате бедным россиянам ежемесячных пособий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выплате бедным россиянам ежемесячных пособий

27 января 2016, 14:45ПолитикаMaurice
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