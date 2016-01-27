КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выплате бедным россиянам ежемесячных пособий

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «О государственной социальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности», которым предусматриваются ежемесячные выплаты малоимущим россиянам на продукты и товары первой необходимости.

Законодательной инициативой (копия есть в распоряжении ТАСС) предполагается ввести с марта этого года ежемесячные соцвыплаты гражданам, которые находятся за чертой бедности, то есть, имеют доход ниже установленной величины прожиточного минимума. Депутаты приводят предварительные данные Росстата, согласно которым в 2015 году количество таких граждан в целом по стране за январь - сентябрь составило 20,3 млн человек или 14,1% от общей численности населения, тогда как в 2014 году к этой категории относилось 16,1 млн человек или 11,2%.

Законопроект вводит определение «лиц, находящихся за чертой бедности» - это лица, доход которых (среднедушевой доход в семье которых, если у них нет собственного дохода) ниже установленной величины прожиточного минимума, умноженной на коэффициент 1,3... Повышающий коэффициент 1,3 позволяет приблизить доход малоимущих граждан в среднем к 12,5 тысячи рублей в месяц, что улучшает их материальное положение говорится в пояснительной записке к документу.

Размер ежемесячной соцвыплаты рассчитывается как разница между среднемесячным доходом гражданина за три месяца, предшествующие месяцу назначения пособия, и величиной прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы в субъекте, где проживает человек.

Средства ежемесячной социальной выплаты могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий, оплату услуг... , а также на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Средства ежемесячной социальной помощи не могут расходоваться на приобретение алкогольной и табачной продукции отмечается в пояснительной записке.

Ежемесячные выплаты предлагается осуществлять с 1 марта 2016 года из средств федерального бюджета. По предварительным расчетам, для этого ежемесячно необходимы средства в сумме не превышающей 156 млрд рублей, если брать в расчет величину прожиточного минимума 9673 рубля.

Всего в 2016 году на реализацию законопроекта потребуется максимум 1,56 трлн рублей считают авторы инициативы.