Лавров: не может быть и речи о возвращении Крыма Украине

Речи о возвращении Крыма Украине быть не может, никакие переговоры по этому поводу не ведутся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2015 года.

Насчет Крыма. Нам нечего возвращать. Никаких переговоров о возращении Крыма мы ни с кем не ведем. Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с волеизъявлением народов Крыма, всех из них, включая и тех, кто не имел никаких прав при украинской власти, и кто обрел права, включая государственный язык, когда Крым вернулся в Россию, проведя референдум, итоги которого вам хорошо известны сказал он.