Новый состав Общественной палаты определился в Екатеринбурге
На заседании 26 января определился полный состав Общественной палаты Екатеринбурга. В нее вошли 33 человека, 17 из них были избраны впервые.
Стал известен окончательный состав Общественной палаты в Екатеринбурге. 26 января были избраны оставшиеся 11 членов, которые будут работать в обновленном составе 5-го созыва.
Таким образом, в Общественную палату вошли 33 человека. Глава Екатеринбурга, гордума и сами члены ОП выдвинули в обновленный состав по 11 кандидатов.
Почти половина списка – 17 человек – были избраны впервые. В их число вошли генеральный директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, гендиректор компаний «Сройтэк» Владимир Копылов, пенсионеры Владимир Разбойников и Ольга Софина, занимавшая ранее место начальника аппарата Екатеринбургской гордумы и другие.
В списке переизбранных – директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, директор Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Елена Краснова, первый проректор Института международных связей Олег Скворцов и другие. В новый созыв не избирался предыдущий руководитель Общественной палаты Яков Спектор, поэтому членам ОП предстоит определить нового председателя.
Новый состав Общественной палаты приступит к своей работе с 5 февраля и будет работать 3 года, пишет интернет-газета Znak.
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