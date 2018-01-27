Новый состав Общественной палаты определился в Екатеринбурге

Стал известен окончательный состав Общественной палаты в Екатеринбурге. 26 января были избраны оставшиеся 11 членов, которые будут работать в обновленном составе 5-го созыва.

Таким образом, в Общественную палату вошли 33 человека. Глава Екатеринбурга, гордума и сами члены ОП выдвинули в обновленный состав по 11 кандидатов.

Почти половина списка – 17 человек – были избраны впервые. В их число вошли генеральный директор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, гендиректор компаний «Сройтэк» Владимир Копылов, пенсионеры Владимир Разбойников и Ольга Софина, занимавшая ранее место начальника аппарата Екатеринбургской гордумы и другие.

В списке переизбранных – директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, директор Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Елена Краснова, первый проректор Института международных связей Олег Скворцов и другие. В новый созыв не избирался предыдущий руководитель Общественной палаты Яков Спектор, поэтому членам ОП предстоит определить нового председателя.

Новый состав Общественной палаты приступит к своей работе с 5 февраля и будет работать 3 года, пишет интернет-газета Znak.