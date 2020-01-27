Итоги недели: новый скандал в тагильском перинатальном центре и экологический митинг

По информации Центра занятости на 1 января 2020 года, 8248 жителей города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа обратились в центр занятости для помощи в поиске работы. Также, по их данным, подходящую работу нашли 5868 человек. В связи с этим на учёте в центре сейчас состоят 846 безработных. Мы сходили на их ярмарку вакансии и посмотрели, что предлагают соискателям.

«Вакансий много, работать негде». В Тагиле прошла первая ярмарка вакансий 2020 года

В прокуратуру поступила жалоба о неоказании медпомощи новорожденному в Демидовском перинатальном центре. Родственники сообщили, что после забора крови в организме ребёнка остался обломок пластиковой иглы катетера, которая перекочевала к лёгкому. По их словам, сейчас малыш находится под наблюдением областных врачей.

Из-за обломка иглы в организме новорожденной девочки тагильский роддом ждёт проверка

Профессиональное выгорание — одна из самых частых причин обращения за психологической помощью. TagilCity.ru выяснило, как тагильские бизнесмены, управленцы и другие специалисты справляются с желанием «лежать мешком картошки в углу».

«Мир не рухнул без меня». Как тагильские трудоголики спасаются от профвыгорания

За три дня с момента назначения новым главой ФНС Даниила Егорова налоговики подали заявление о признании банкротами 34 компании Нижнего Тагила. Отметим, что до этого подобный иск в 2020-м был подан единожды — 13 января, а за аналогичный период прошлого года, с 1 по 20 января, ФНС подавала иски всего в отношении четырех компаний.

После назначения нового главы ФНС на 34 тагильские компании поданы иски о банкротстве

25 января в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере прошел митинг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ, обращению с ТКО и загрязнению Черноисточинского пруда. Собралось всего около 50 человек. Обошлось почти без инцидентов.