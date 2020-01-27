Мэр Нижнего Тагила примет участие в круглом столе по внесению поправок в Конституцию
Депутат Госдумы Павел Крашенников, вошедший в состав рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, встретится с представителями региональной власти. Встреча пройдет в рамах круглого стола. Среди участников заявлен мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, пишет Ура.ру.
Круглый стол состоится в резиденции главы Екатеринбурга 29 января в 12 часов дня. Среди приглашенных — депутаты, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, глава столицы Урала Александр Высокинский и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Дата встречи чиновников несколько раз менялась. Изначально круглый стол был запланирован на 30 января, потом мероприятие перенесли на 29 января, сегодня стало известно, что оно пройдет 28 января. В департаменте информполитики сообщили, что переносы связаны с высокой занятостью Крашенинникова.
Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин. Депутаты Госдумы РФ в первом чтении поддержали законопроект о внесении поправок. «За» проголосовали 432 депутата. Окончательное решение будет принято после общественного голосования.