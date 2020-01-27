Мэр Нижнего Тагила примет участие в круглом столе по внесению поправок в Конституцию

Круглый стол состоится в резиденции главы Екатеринбурга 29 января в 12 часов дня. Среди приглашенных — депутаты, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, глава столицы Урала Александр Высокинский и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Дата встречи чиновников несколько раз менялась. Изначально круглый стол был запланирован на 30 января, потом мероприятие перенесли на 29 января, сегодня стало известно, что оно пройдет 28 января. В департаменте информполитики сообщили, что переносы связаны с высокой занятостью Крашенинникова.