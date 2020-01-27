Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России штаб по коронавирусу

В состав штаба по контролю ситуации с заболеваемостью коронавирусом вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Также им поручено в течение двух дней приготовить план по профилактике коронавируса в России.

Результаты деятельности штаба будут постоянно направляться президенту РФ Владимиру Путину.