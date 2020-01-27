Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России штаб по коронавирусу
Сегодня, 22:22ПолитикаФото: kremlin.ru
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России штаб по коронавирусу, сообщают «РИА-Новости».
В состав штаба по контролю ситуации с заболеваемостью коронавирусом вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Также им поручено в течение двух дней приготовить план по профилактике коронавируса в России.
Результаты деятельности штаба будут постоянно направляться президенту РФ Владимиру Путину.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной ранее пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. На данный момент от заражения скончались 80 человек, более двух тысяч заражены.
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