Премьер-министр РФ уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко
Сегодня, 20:15ПолитикаФото: Официальный сайт Министерства здравоохранения
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Сегодня, 27 января, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.
В документе сказано, что Бойко освобождает должность по собственному желанию. С июля 2014 года она возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава. С 2018 года заняла должность замминистра здравоохранения.
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