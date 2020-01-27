Свердловская область вошла в топ по количеству уволенных за утрату доверия чиновников

В 2018 и в 2019 годах всего в регионе с данной формулировкой уволили 58 человек, среди них — четыре депутата, 13 чиновников, 36 работников МВД и четыре судебных пристава. Несколько уволенных чиновников работали в Росздравнадзоре, Пенсионном фонде и Минздраве. За утрату доверия увольнялись чиновники в Нижнем Тагиле, Бгдановиче, Среднеуральске.

При этом эксперты «ТИ-Р» отмечают, что список мог бы быть больше, в него не попали представители власти, ставшие фигурантами уголовных дел или лишившиеся работы после скандалов. В частности, увольнение политолога Анатолия Гагарина с поста заместителя главы Екатеринбурга по внутренней политике. Мужчина сохранил долю в нескольких коммерческих организациях, в связи с чем прокуратура усмотрела конфликт интересов. Чиновник предпочел уволиться с муниципальной службы. Еще один пример — экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов. Он был осужден за получение взятки и после вступления в силу приговора суда был уволен. В списке уволенных за утрату доверия нет бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Петра Крашенинникова.