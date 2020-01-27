Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии

15 января после того, как состоялось послание Владимира Путина Совету Федерации, правительство страны ушло в отставку. Дмитрий Медведев занял должность в Совете безопасности России. На его место пришел Михаил Мишустин, который ранее был главой Федеральной налоговой службы. Кроме того, продолжаются назначения на другие должности.