Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии
Сегодня, 21:19ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Владимир Путин назначил нового первого заместителя главы Росгвардии. Теперь эту должность занимает генерал-полковник Виктор Стригунов.
15 января после того, как состоялось послание Владимира Путина Совету Федерации, правительство страны ушло в отставку. Дмитрий Медведев занял должность в Совете безопасности России. На его место пришел Михаил Мишустин, который ранее был главой Федеральной налоговой службы. Кроме того, продолжаются назначения на другие должности.
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