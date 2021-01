В Каменске-Уральском местная дума приняла отставку мэра Алексея Шмыкова.

Таким образом, врио главы города был назначен первый заместитель Шмыкова — Алексей Герасимов. Ранее он подавал документы для того, чтобы принять участие в конкурсе на замещение должности градоначальника, сообщает ЕАН. Напомним, вчера инсайдер в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сообщил, что региональные власти могут сделать Алексея Шмыкова заместителем губернатора. Инсайдер: свердловские власти предлагают нового мэра Каменска-Уральского

