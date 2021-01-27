Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Высокинского своим первым заместителем

Напомним, 26 января назначение Высокинского первым заместителем губернатора Евгения Куйвашева одобрило свердловское ЗакСо. Экс-глава Екатеринбурга выразил благодарность и сообщил, что на новой должности будет встраивать программы развития Свердловской области в федеральные программы, а также контролировать приготовления к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила.