Депутаты утвердили 6 кандидатур в общественную палату Нижнего Тагила

Председатель гордумы Вадим Раудштейн предложил в новый состав общественной палаты Нижнего Тагила шесть кандидатур.
Общественная палата формируется из 18 уважаемых граждан города. Шесть человек от главы города, шесть от депутатов. Затем они определяют еще шесть кандидатов от различных общественных организаций, рассказал Вадим Раудштейн на заседании гордумы.
На заседании присутствовали 22 депутата. Они утвердили следующих кандидатов в общественную палату:
Напомним, председателем счетной палаты Нижнего Тагила вновь избран Валерий Платунов. Он занимает эту должность с 2014 года.