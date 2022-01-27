Депутаты утвердили 6 кандидатур в общественную палату Нижнего Тагила

Депутаты утвердили 6 кандидатур в общественную палату Нижнего Тагила
Депутаты утвердили 6 кандидатур в общественную палату Нижнего Тагила
Сегодня, 15:51ПолитикаФото: TagilCity.ru
Шесть кандидатов от городской думы в общественную палату выбраны в Нижнем Тагиле.

Председатель гордумы Вадим Раудштейн предложил в новый состав общественной палаты Нижнего Тагила шесть кандидатур.

Общественная палата формируется из 18 уважаемых граждан города. Шесть человек от главы города, шесть от депутатов. Затем они определяют еще шесть кандидатов от различных общественных организаций, рассказал Вадим Раудштейн на заседании гордумы.

На заседании присутствовали 22 депутата. Они утвердили следующих кандидатов в общественную палату:

  • советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский;
  • исполнительный секретарь нижнетагильского отделения партии «Единая Россия» Станислав Зыкин;
  • вице-президент торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Олег Полевщиков;
  • директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев;
  • епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий;
  • директор МАОУ СОШ № 100 Дмитрий Язовских.

Напомним, председателем счетной палаты Нижнего Тагила вновь избран Валерий Платунов. Он занимает эту должность с 2014 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
кандидатыобщественная палатаНижний ТагилНижнетагильская гордума
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы