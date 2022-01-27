Ирина Пудовкина и Виктор Павлюк стали общественными советниками главы Нижнего Тагила

Общественным советником главы по вопросам взаимодействия со СМИ назначена Ирина Пудовкина — руководитель нескольких тагильских СМИ. Также постановлением главы города утверждена кандидатура Виктора Павлюка. Еще несколько претендентов по иным направлениям рассматриваются.
Недавно после выхода на пенсию после более чем 40 лет муниципальной службы общественным советником главы по вопросам мобилизационной подготовки и специальной работы назначен Виктор Павлюк. Его огромный опыт работы в этом направлении востребован и после выхода на заслуженный отдых, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Общественным советником главы Нижнего Тагила может стать высококвалифицированный профессионал. Он должен иметь особые заслуги или достижения в экономической, культурной или других сферах общества. Отмечается, что чиновники не имеют права предложить свою кандидатуру.
На безвозмездной основе общественный советник должен будет узнавать мнение граждан о деятельности администрации, готовить для главы города аналитические материалы и оказывать научно-методическую и консультативную помощь.
Также специалист имеет право вносить свои предложения, по поручению главы участвовать в совещаниях комиссий и рабочих групп по своим направлениям. Из постановления следует, что советнику нельзя брать вознаграждения, разглашать конфиденциальные сведения и порочить свой статус.
Согласно документу, данные специалисты появятся в мэрии для улучшения взаимодействия главы с обществом и для формирования доверия тагильчан к органам местного самоуправления.