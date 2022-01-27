Ирина Пудовкина и Виктор Павлюк стали общественными советниками главы Нижнего Тагила

Ирина Пудовкина и Виктор Павлюк стали общественными советниками главы Нижнего Тагила
Ирина Пудовкина и Виктор Павлюк стали общественными советниками главы Нижнего Тагила
Сегодня, 14:00ПолитикаФото: TagilCity.ru
Две кандидатуры общественных советников главы Нижнего Тагила утверждены. Соответствующее положение было принято 26 января 2022 года.

Общественным советником главы по вопросам взаимодействия со СМИ назначена Ирина Пудовкина — руководитель нескольких тагильских СМИ. Также постановлением главы города утверждена кандидатура Виктора Павлюка. Еще несколько претендентов по иным направлениям рассматриваются.

Недавно после выхода на пенсию после более чем 40 лет муниципальной службы общественным советником главы по вопросам мобилизационной подготовки и специальной работы назначен Виктор Павлюк. Его огромный опыт работы в этом направлении востребован и после выхода на заслуженный отдых, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Общественным советником главы Нижнего Тагила может стать высококвалифицированный профессионал. Он должен иметь особые заслуги или достижения в экономической, культурной или других сферах общества. Отмечается, что чиновники не имеют права предложить свою кандидатуру.

На безвозмездной основе общественный советник должен будет узнавать мнение граждан о деятельности администрации, готовить для главы города аналитические материалы и оказывать научно-методическую и консультативную помощь.

Также специалист имеет право вносить свои предложения, по поручению главы участвовать в совещаниях комиссий и рабочих групп по своим направлениям. Из постановления следует, что советнику нельзя брать вознаграждения, разглашать конфиденциальные сведения и порочить свой статус.

Согласно документу, данные специалисты появятся в мэрии для улучшения взаимодействия главы с обществом и для формирования доверия тагильчан к органам местного самоуправления.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав Пинаевобщественникобщественный советНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы