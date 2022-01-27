Ирина Пудовкина и Виктор Павлюк стали общественными советниками главы Нижнего Тагила

Недавно после выхода на пенсию после более чем 40 лет муниципальной службы общественным советником главы по вопросам мобилизационной подготовки и специальной работы назначен Виктор Павлюк. Его огромный опыт работы в этом направлении востребован и после выхода на заслуженный отдых, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.