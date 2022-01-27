Новую схему одномандатных округов утвердили тагильские депутаты

Новую схему одномандатных округов утвердили тагильские депутаты
Новую схему одномандатных округов утвердили тагильские депутаты
Сегодня, 14:06ПолитикаФото: TagilCity.ru
Избирательная комиссия города представила новую схему распределения избирательных округов. 25 вместо 14 территорий утвердили из-за изменения системы выборов депутатов Нижнетагильской городской думы.

20 января 2022 года избирательная комиссия утвердила новую схему избирательных округов. Теперь выборы депутатов будут проходить по 25 одномандатным округам, сказала председатель городской комиссии Лидия Брызгалова.

При определении избирательных округов избирательная комиссия руководствовалась законодательными нормами. Мы их формировали на основании численности избирателей — это один из главных критериев, по которому формируются избирательные округа на территории Нижнего Тагила и на любой другой территории, говорит она.

Изменилась и средняя норма избирателей: средняя норма равняется 10 497 представителей. Отклонения в численности могут составлять не более 10% в одну и другую сторону, то есть минимальный показатель — 9447, максимальный — 11547 избирателей.

Каждый избирательных округ представляет единую территорию. И границы избирательных участков не пересекают границы избирательных округов. Это тоже в соответствии с законом. По возможности мы постарались сохранить логистику, населенные пункты и расположенные учреждения, отметила председатель избирательной комиссии города.

Фото:TagilCity.ru

27 января в рамках заседания Нижнетагильской городской думы депутаты утвердили новую схему расположения одномандатных округов.

Думой принято законное обоснованное решение, которое закончило процедуру перехода на одномандатные избирательные округа, сказал председатель Гордумы Вадим Раудштейн.

Напомним, новая система выбора депутатов была утверждена в начале декабря. Всего в Нижнетагильскую городскую думу будут избираться 25 думцев.

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