Валерий Платунов вновь назначен председателем счетной палаты Нижнего Тагила

Валерий Платунов вновь назначен председателем счетной палаты Нижнего Тагила
Валерий Платунов вновь назначен председателем счетной палаты Нижнего Тагила
Сегодня, 14:58ПолитикаФото: TagilCity.ru
Валерий Платунов был снова переизбран председателем счетной палаты Нижнего Тагила. За него проголосовали депутаты городской думы.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выдвинул на пост председателя счетной палаты Нижнего Тагила кандидатуру Валерия Платунова. 22 присутствующих на заседании депутата поддержали инициативу и проголосовали «за».

Я хотел бы поблагодарить главу города за выдвижение моей кандидатуры. Все вопросы, которые получает счетная палата от депутатов, решаются квалифицированно. Мы будем продолжать выполнять свои полномочия, сказал председатель на заседании гордумы.

Валерий Плаунов родился 25 мая 1955 года в Нижнем Тагиле. Имеет высшее образование, окончил Уральский политехнический институт. С 1997 года работал в Нижнетагильском институте испытания металлов. С 2014 года является председателем счетной палаты Нижнего Тагила.

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