В будущую партию Прохорова записались уже 22 тысячи человек
27 февраля 2012, 08:37ПолитикаОльга
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В партию, которую планирует создать кандидат в президенты России Михаил Прохоров, выразили желание вступить уже более 20 тысяч человек. За первые сутки работы специального сервиса на сайте Прохорова там было оставлено свыше 22 тысяч заявок на вступление в его будущую партию.
Партия пока не имеет названия, Прохоров предложил сторонникам придуматьдля нее наименование. «Предложите свое название для партии МихаилаПрохорова.. Лучший из вариантов станет официальным», — заявил бизнесменв своем микроблоге в Twitter.
21 февраля Прохоров заявил о намерении создать новую партиюв течение двух месяцев после выборов. Он подчеркнул, что его основнойцелью после выборов, вне зависимости от их исхода, станет именносоздание эффективной политической структуры.
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