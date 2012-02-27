В будущую партию Прохорова записались уже 22 тысячи человек

Партия пока не имеет названия, Прохоров предложил сторонникам придуматьдля нее наименование. «Предложите свое название для партии МихаилаПрохорова.. Лучший из вариантов станет официальным», — заявил бизнесменв своем микроблоге в Twitter.

21 февраля Прохоров заявил о намерении создать новую партиюв течение двух месяцев после выборов. Он подчеркнул, что его основнойцелью после выборов, вне зависимости от их исхода, станет именносоздание эффективной политической структуры.