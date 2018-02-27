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Новости Нижнего Тагила

Экс-чиновники не смогут получать оклад от 100 000 без разрешения мэрии Екатеринбурга

27 февраля 2018, 22:30Добавить новость
администрация,Екатеринбург,политика,гордума,трудоустройство,чиновники,работа
Муниципальные служащие в Екатеринбурге после увольнения в течение 2-х лет не смогут устроиться на работу с окладом от 100 000 рублей, не получив разрешения мэрии.

В гордуме Екатеринбурга было принято решение ограничить права на трудоустройство бывших чиновников. Так, теперь после увольнения из аппарата гордумы служащие в течение 2 лет не смогут свободно устроиться на работу с окладом от 100 000 рублей в организации, с которыми они взаимодействовали во время службы.

Для трудоустройства чиновникам нужно будет получать разрешение специальной комиссии, действующей при мэрии города. Это ограничение распространяется только на 16 должностей, перечень которых был подготовлен в гордуме.

В их числе – руководитель аппарата Думы, его заместитель, а также начальники управления делами главы, управлений по контрактной службе и организационной работе, пишет Ura.ru.

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