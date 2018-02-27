Экс-чиновники не смогут получать оклад от 100 000 без разрешения мэрии Екатеринбурга

В гордуме Екатеринбурга было принято решение ограничить права на трудоустройство бывших чиновников. Так, теперь после увольнения из аппарата гордумы служащие в течение 2 лет не смогут свободно устроиться на работу с окладом от 100 000 рублей в организации, с которыми они взаимодействовали во время службы.