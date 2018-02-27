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Экс-чиновники не смогут получать оклад от 100 000 без разрешения мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-чиновники не смогут получать оклад от 100 000 без разрешения мэрии Екатеринбурга

27 февраля, 22:30Политика
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