Евгений Куйвашев не вошел в ТОП-20 рейтинга глав субъектов РФ

Евгений Куйвашев не вошел в 20-ку в рейтинге глав субъектов РФ. Губернатор оказался на 28 месте из 85.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за начало 2018 года, которое посвящено оценке деятельности глав субъектов РФ.





Напомним, в 2016 году Куйвашев занимал в рейтинге 62 место, в 2017 году - 39, а к концу 2017 года - 25 место.



В исследовании сообщается, что на понижение рейтинга Куйвашева повлияло несколько событий: демонтаж в столице Урала плакатов с изображением Владимира Путина, которые были установлены до начала избирательной кампании, а также долги по зарплате в области и нарушение экологических норм, сообщает «Накануне.ru».