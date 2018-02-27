Общественная палата России назвала 70% выявленных движением «Голос» нарушений ложными
28 февраля, 00:05Политика
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Члены общественной палаты рассказали, что 70% случаев, обозначенных движением «Голос» как нарушения избирательного законодательства, таковыми не являются.
Общественная палата России провела анализ карты нарушений избирательного законодательства в субъектах, составленной движением в защиту прав избирателей «Голос».
По итогам представители органа сделали заявление о том, что 70% случаев не являются нарушениями, сообщает «ТАСС».
Несколькими днями ранее представители «Голоса» обвинили движение «Волонтёров Победы» в сборе подписей за Владимира Путина. Оплачивалась работа, по мнению «Голоса», из федерального бюджета.
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