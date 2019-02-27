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Екатерина Мурзина возглавила Комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатерина Мурзина возглавила Комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга

Сегодня, 10:03ПолитикаФото: Анатолий Карманов/ Официальный портал Екатеринбург.рф
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