Екатерина Мурзина возглавила Комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга

Екатерина Мурзина окончила УРГЭУ по квалификации «Экономист». Начинала карьеру в комитете по управлению городским имуществом в администрации Екатеринбурга, на предприятии АО «Екатеринбурггаз».

С 2004 по 2006 год Екатерина Мурзина была главным специалистом Министерства имущественных отношений РФ по УрФО. Далее свою карьеру она продолжила в областном Минпромнауки.