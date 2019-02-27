Екатерина Мурзина возглавила Комитет по экологии и природопользованию Екатеринбурга
Сегодня, 10:03ПолитикаФото: Анатолий Карманов/ Официальный портал Екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга подписал распоряжение о назначении нового председателя Комитета по экологии и природопользованию. Эту должность займёт экс-замначальника управления экспертного департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области Екатерина Мурзина.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатерина Мурзина окончила УРГЭУ по квалификации «Экономист». Начинала карьеру в комитете по управлению городским имуществом в администрации Екатеринбурга, на предприятии АО «Екатеринбурггаз».
С 2004 по 2006 год Екатерина Мурзина была главным специалистом Министерства имущественных отношений РФ по УрФО. Далее свою карьеру она продолжила в областном Минпромнауки.
С 2016 по 2018 год Мурзина работала в должности заместителя начальника управления экспертного департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, сообщается на официальном портале Екатеринбург.рф.
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