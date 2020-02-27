На встрече со Шнуровым «Партия роста» обещала «допечатать» партбилеты для свердловчан

Своё заявление Борис Титов сделал в ответ на вопрос одного из участников конференции, который заявил, что у сторонникам «Партии роста» в Свердловской области не хватает партийных билетов. По его словам, никто из сторонников партии, прибывших вместе с ним из Нижнего Тагила, партбилетов, как выяснилось в дороге, не имеет.

Не ожидали такого, поэтому допечатаем карточек. Могу сказать, что надо правильно выстроить отношения со нашими членами. 21 марта мы поставили в повестку дня вопрос о том, чтобы принять новый порядок членства в организацию, сказал Борис Титов.

Глава партии считает, что каждый желающий может стать полноправным членом с правом голоса после работы для объединения на протяжении какого-то времени.

У меня был испытательный срок с 2016 года. Я мариновался достаточно долго, отметил Сергей Шнуров.