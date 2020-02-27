В Нижнем Тагиле утверждены шесть членов Общественной палаты

Напомним, Общественная палата Нижнего Тагила создана в 2015 году. Ее работа направлена на достижение общественного согласия при решении важных вопросов касательно экономики города, политических и социальных вопросов. В состав палаты входят 18 человек, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе.