В Нижнем Тагиле утверждены шесть членов Общественной палаты
На заседании городской думы Нижнего Тагила 27 февраля утвержден список из шести членов Общественной палаты третьего созыва, сообщает АН «Между строк».
За представленных кандидатов проголосовали 22 депутата, двое народных избранников воздержались. В список утвержденных кандидатов попали почетный гражданин города Михаил Аршанский, председатель организации «Центр общественных инициатив» общественник Татьяна Камешкова, главврач четвертой городской поликлиники Жанна Климова, глава местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Владимир Свистунов, директор колледжа Черепановых Михаил Холкин и и.о. настоятеля Казанского мужского монастыря иеромонах Зосим (Аленичев).
Еще шестерых участников Общественной палаты изберут в скором времени путем голосования действующих членов коллегиального органа.
Напомним, Общественная палата Нижнего Тагила создана в 2015 году. Ее работа направлена на достижение общественного согласия при решении важных вопросов касательно экономики города, политических и социальных вопросов. В состав палаты входят 18 человек, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе.