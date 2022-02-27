Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию на Украине с главой Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил о своей готовности к обеспечению переговорного процесса между Украиной и Российской Федерацией. Напомним, именно в Минске в 2015 году были заключены те самые соглашения по Донбассу, которые были направлены на прекращение огня со стороны ВСУ по территории тогда еще не признанных ДНР и ЛНР. Однако и после этого мирное население подвергалось обстрелам.