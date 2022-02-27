Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию на Украине с главой Франции

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию на Украине с главой Франции
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию на Украине с главой Франции
Сегодня, 02:42ПолитикаФото: pixabay.com

Президенты Белоруссии и Франции больше часа обсуждали ситуацию на Украине

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инициатором диалога, как сообщается, выступила белорусская сторона.

Телефонный разговор глав двух государств продолжался более часа. Поводом к этому послужила ситуация на Украине, где после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик продолжается военная операция.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил о своей готовности к обеспечению переговорного процесса между Украиной и Российской Федерацией. Напомним, именно в Минске в 2015 году были заключены те самые соглашения по Донбассу, которые были направлены на прекращение огня со стороны ВСУ по территории тогда еще не признанных ДНР и ЛНР. Однако и после этого мирное население подвергалось обстрелам.

Поскольку Минские соглашения не выполнялись, 24 февраля этого года, после начавшейся массовой эвакуации в Россию беженцев со стороны Украины, президент РФ Владимир Путин направил на Донбасс армейские подразделения. По его словам, целью военной операции является не оккупация чужой территорий, а разоружение и борьба с националистическими вооруженными формированиями, поддерживаемыми на Украине извне, сообщает ТАСС.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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