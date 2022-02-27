Российские дипломаты прибыли в Беларусь для переговоров с представителями Украины

Беларусь подготовила площадку для переговоров Украины с Россией

Российская делегация прибыла в Беларусь для проведения переговоров с украинскими. Сообщения об этом появились на сайтах информагентств с пометкой «срочно».

В состав российской делегации вошли представители Министерства иностранных дел, Минобороны, администрации президента РФ и других ведомств. Она уже находится в Беларуси и готова к переговорному процессу, который запланирован в Гомеле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков. Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, согласно которому он готов к диалогу с Россией не там, а только в странах НАТО. Например, в Польше, Венгрии, Турции. Обращаясь к жителям Беларуси, он призвал «думать, как голосовать» на сегодняшнем референдуме по внесению изменений в Конституцию. Напомним, этой ночью президент Беларуси Александр Лукашенко больше часа говорил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждался конфликт на Украине, в том числе вовлеченность в него вооруженных сил союзного России государства. Лукашенко сказал о том, что не будет размещать ядерное оружие РФ на своей территории. В настоящее время военная операция на Украине продолжается. Армейские подразделения России продвигаются вглубь страны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter