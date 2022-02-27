Володин: «Если вчера Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину»

Володин: «Если вчера Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину»
Володин: «Если вчера Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину»
Сегодня, 15:07ПолитикаФото: pixabay.com
О том, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять страну заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

В нынешней обстановке, по мнению Володина, президент должен искать любые возможности для проведения переговоров. Однако на данный момент он ищет отговорки.

С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом. Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину, написал Володин в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что главной ошибкой Зеленского стало нежелание вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Вместо этого, говорит спикер, он предпочел геноцид по отношению к миллионам людей, являвшихся некогда жителями украинских регионов.

Результатом стало то, что жители Донбасса попросили Россию признать суверенитет.

27 февраля Россия предложила Киеву провести переговоры в Гомеле, Беларуси. Этот город выбрала украинская сторона. Однако Зеленский отказался туда прибыть.

Было понятно и раньше, что Зеленский не самостоятельный человек, которого привел к власти Вашингтон. Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация, говорит Володин.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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