Было понятно и раньше, что Зеленский не самостоятельный человек, которого привел к власти Вашингтон. Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация, говорит Володин.