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Игорь Холманских: «Следующим мэром Нижнего Тагила будет тот, кого поддержит наше движение»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Игорь Холманских: «Следующим мэром Нижнего Тагила будет тот, кого поддержит наше движение»

27 марта 2012, 15:05ПолитикаВалерия Лошкарева
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