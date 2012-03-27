Игорь Холманских: «Следующим мэром Нижнего Тагила будет тот, кого поддержит наше движение»

Как передает Накануне.RU, кандидатура начальника танкового цеха УВЗ утверждена на учредительном собрании отделения, которое открыло череду подобных собраний во всех регионах Урала и Пермском крае. Как заявил новоиспеченный политический лидер свердловских пролетариев, сейчас движению предстоит большая работа и главное событие – муниципальные выборы на Среднем Урале, в частности, выборы мэра Нижнего Тагила.

Уверен, что именно следующий мэр Нижнего Тагила будет тот человек, которого поддержит наше движение. Без поддержки движения навряд ли что-то получится у кандидата отметил Игорь Холманских, добавив, что без участия движения «В защиту человека труда» теперь не обойтись при выборе власти на местах.

У нового движения есть пока неофициальный символ – трудовая рукавица. Возможно, знамена с ее изображением появятся на первомайских демонстрациях на Урале. К этим праздникам члены движения намерены получить его официальную регистрацию и начать активную работу на местах.