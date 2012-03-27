Маслов начал конкурировать с Бабенко и расстался с партийной должностью

Вердикт о делегировании этих политических полномочий другому нардепу прозвучал вчера вечером на заседании политсовета местного отделения правящей парламентской партии, сообщает корреспондент. Впервые прозвучала критика и в адрес экс-депутата облДумы Виктора Бабенко.

Неделю назад В. Бабенко, побывавший в Нижнем Тагиле уже в статусеполномочного представителя губернатора Свердловской области, явнопоспешил заявить горожанам, что имя официального выдвиженца «ЕР» наосенних выборах тагильского мэра будет известно в апреле. Высказываниене осталось незамеченным: обыватели решили, что их земляк сам решилбаллотироваться на должность руководителя исполнительной власти, поэтомуи говорит с такой уверенностью о предстоящем событии.

Как сообщил своим партийным коллегам лидер городских единороссов иодновременно местный спикер А. Маслов, говорить о каком-то скоромвыдвижении кандидатов на пост мэра преждевременно. В июне, передфактическим началом предвыборной кампании пройдет сначала процедурапраймериз по отбору кандидатов, уверен тагильский «генсек».

И, надо полагать, в продолжение темы партийной жизни в отдельно взятомгороде прозвучала информация от председателя контрольно-ревизионнойкомиссии местного отделения «ЕР» Валентины Красных о некоторыхнеблаговидных деяниях товарищей по партии. В частности, уточниладокладчик, из 46 секретарей первичек Нижнего Тагила 29 человексистематически не платят членские партвзносы, а некоторые даже не знаютсостав возглавляемой ими организации, не проводят никаких собраний,соответственно, и не обсуждают с коллегами важные вопросыобщественно-политической жизни города. «А что тогда говорить о рядовыхчленах партии?» - логически завершила свое выступление В. Красных.

Кстати, по словам председателя КРК, к числу злостных неплательщикомвзносов можно отнести и состоящего на местном партучете В.Бабенко, ибопоследний раз он пополнял партийную кассу скромными пожертвованиями отдоходов с трудовой деятельности несколько лет назад.

На заседании политсовета было приято решение и по важному кадровомувопросу. Вместо Александра Маслова «фракцией» единороссов в гордумебудет руководить депутат Станислав Бойко. Тагильчанам он известен какдиректор сети местных хлебопекарных предприятий и как председательгородского совета сторонников «ЕР». А сами партийцы еще помнят егодемарш, когда на одном из заседаний политсовета при обсуждении спискакандидатов в депутаты гордумы по единому округу Бойко пригрозил, чтоперестанет помогать организации (материально!) и сдаст свой партбилет.