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В Нижнем Тагиле освободилась должность председателя Счетной палаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле освободилась должность председателя Счетной палаты

27 марта 2014, 17:40ПолитикаCorey
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