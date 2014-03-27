В Нижнем Тагиле освободилась должность председателя Счетной палаты
Сегодня на очередном заседании Нижнетагильской городской Думы принято решение об освобождении от должности председателя Счетной палаты Любови Михайловны Хаятовой, на основании личного заявления в связи с выходом на заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба Думы.
В соответствии с Уставом города назначение руководителя контрольного органа и его отставка принимаются решением Думы. Любовь Михайловна стала первым в Нижнем Тагиле руководителем Счетной палаты в 2008 году, именно под ее руководством проходило становление муниципальной контрольной деятельности, формирование в городе бюджетного процесса. Спикер Думы Александр Маслов поблагодарил Любовь Михайловну за профессионализм и конструктивную совместную работу и вручил ей благодарственное письмо Нижнетагильской городской Думы.
Также на заседании был заслушан отчет о работе Счетной палаты за 2013 год. Согласно представленной документации, за отчетный период контрольным органом проведено 11 тематических проверок, 11 внешних проверок достоверности бюджетной отчетности, 13 экспертиз проектов решений Думы о внесении изменений в бюджет города на 2013 год и проект бюджета на 2014 год, 30 экспертиз иных правовых актов, утверждаемых городской Думой.
© TagilCity.ru по информации пресс-службы городской Думы