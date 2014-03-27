В Нижнем Тагиле освободилась должность председателя Счетной палаты

В соответствии с Уставом города назначение руководителя контрольного органа и его отставка принимаются решением Думы. Любовь Михайловна стала первым в Нижнем Тагиле руководителем Счетной палаты в 2008 году, именно под ее руководством проходило становление муниципальной контрольной деятельности, формирование в городе бюджетного процесса. Спикер Думы Александр Маслов поблагодарил Любовь Михайловну за профессионализм и конструктивную совместную работу и вручил ей благодарственное письмо Нижнетагильской городской Думы.