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Новости Нижнего Тагила

Губернатор Кемеровской области может уйти в отставку по состоянию здоровья

27 марта 2018, 02:06Добавить новость
политика,проверка,происшествие,смерть,Тулеев,отставка,Кемерово
В правительстве Кемеровской области в ближайшие дни в отставку может уйти губернатор Аман Тулеев из-за ухудшения здоровья. Такое решение принято в Москве и уже доведено до сведения губернатора. 

Основным поводом ухода с поста губернатора Кемеровской области станут события, связанные с пожаром в ТРЦ в Кемерово, куда Тулеев так и не приехал по неизвестным причинам, сообщают "Новые известия".

Официального заявления об уходе Тулеева пока нет.

Напомним, что Аман Тулеев руководит областью с 1997 года, будучи одним из старейших глав регионов в России.

В июне 2017 года, после осуждения двух своих заместителей, Тулеев уже писал заявление об отставке, ссылаясь на состояние здоровья.

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