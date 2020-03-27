В администрации Нижнего Тагила обсудили с предпринимателями выходную неделю
Сегодня, 17:27ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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27 марта в Нижнем Тагиле под руководством главы города Владислава Пинаева состоялось очередное заседание штаба по борьбе в эпидемией коронавируса. На нем с предпринимателями обсудили проблемы последствий выходной недели, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Было объявлено, что закрытие торговых центров и организаций общественного питания — это указ губернатора и обсуждению не подлежит. Администрация города и контролирующие органы будут осуществлять проверку режима работы.
На совещании отметили, что это проблема федерального уровня и данные вопросы будут озвучены на штабе губернатора. По этому поводу на заседании присутствовал депутат Заксобрания Вячеслав Погудин.
Самое важное то, что в Нижнем Тагиле на сегодняшний день нет зараженных и это нужно сохранить, переждав определенный период времени. Поэтому необходимо проявить сознательность и соблюдать все условия самоизоляции, отметили участники заседания.
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