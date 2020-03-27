В администрации Нижнего Тагила обсудили с предпринимателями выходную неделю

Было объявлено, что закрытие торговых центров и организаций общественного питания — это указ губернатора и обсуждению не подлежит. Администрация города и контролирующие органы будут осуществлять проверку режима работы.

На совещании отметили, что это проблема федерального уровня и данные вопросы будут озвучены на штабе губернатора. По этому поводу на заседании присутствовал депутат Заксобрания Вячеслав Погудин.