Обама призвал Европу к совместным санкциям против России
Санкции против секторов российской экономики в связи с присоединением Крыма будут эффективными, если США и страны Европейского союза реализуют их совместно. Об этом заявил президент Барак Обама на пресс-конференции в Малайзии после переговоров с премьер-министром Наджибом Разаком, сообщает Washington Post.
По его словам, США окажутся в более сильной позиции, если «Владимир Путин увидит, что мир един, Европа и США едины в своих намерениях относительно санкций, а не то, что это российско-американский конфликт». «США и Европа должны действовать сообща», — подчеркнул лидер Белого дома.
Как заявил Обама, Россия хочет «представить украинский кризис через призму холодной войны, которая и настраивает Вашингтон против Москвы». Но, по словам Обамы, вопрос исключительно в независимости и суверенитете Украины. Как заявил президент США, Россия не только не соблюдает женевские соглашения по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, но и вообще «не пошевелила и пальцем» в этом направлении.
Кроме того, по словам Обама, у США имеются «убедительные доказательства» того, что Россия поощряет дестабилизирующие действия на востоке и юге Украине.
В субботу группа стран «большой семерки» (G7) выразила готовность ввести новые санкции против России в кратчайшие сроки в связи с «нагнетанием ситуации на Украине и несоблюдением Женевских соглашений». Как заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам стратегических коммуникаций Бен Родс, новые карательные меры со стороны Вашингтона могут вступить в силу уже в понедельник, 28 апреля. Чиновник сообщил, что санкции, скорее всего, затронут как российские компании, в частности, в банковском и энергетическом секторах, так и отдельных лиц.
Ранее Обама провел телефонную конференцию с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Маттео Ренци и британским премьером Дэвидом Кэмероном. Президент США и лидеры четырех стран ЕС сошлись во мнении, что Россия нарушила выполнение «женевских договоренностей», и высказались за введение в отношении страны дополнительных санкций. Координировать дополнительные шаги для давления на Россию они договорились посредством G7 и ЕС.