Обама призвал Европу к совместным санкциям против России

По его словам, США окажутся в более сильной позиции, если «Владимир Путин увидит, что мир един, Европа и США едины в своих намерениях относительно санкций, а не то, что это российско-американский конфликт». «США и Европа должны действовать сообща», — подчеркнул лидер Белого дома.

Как заявил Обама, Россия хочет «представить украинский кризис через призму холодной войны, которая и настраивает Вашингтон против Москвы». Но, по словам Обамы, вопрос исключительно в независимости и суверенитете Украины. Как заявил президент США, Россия не только не соблюдает женевские соглашения по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, но и вообще «не пошевелила и пальцем» в этом направлении.

Кроме того, по словам Обама, у США имеются «убедительные доказательства» того, что Россия поощряет дестабилизирующие действия на востоке и юге Украине.

В субботу группа стран «большой семерки» (G7) выразила готовность ввести новые санкции против России в кратчайшие сроки в связи с «нагнетанием ситуации на Украине и несоблюдением Женевских соглашений». Как заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам стратегических коммуникаций Бен Родс, новые карательные меры со стороны Вашингтона могут вступить в силу уже в понедельник, 28 апреля. Чиновник сообщил, что санкции, скорее всего, затронут как российские компании, в частности, в банковском и энергетическом секторах, так и отдельных лиц.