Усиление борьбы с коррупцией на Среднем Урале стало главной темой заседания региональной комиссии
27 апреля 2017, 10:10Политика
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Евгений Куйвашев провел заседание профильной региональной комиссии. На нем обсуждалось антикоррупционное просвещение жителей Свердловской области, сообщает «Областная газета».
На заседании врио губернатора отметил, что информационная работа в данном направлении ведется в регионе с 2010 года и в 2014-2016 годах эта деятельность была активизирована в связи с введением федеральной программы по антикоррупционному просвещению.
В настоящее время программа завершила свое действие, но принесла свои положительные результаты, отметил Куйвашев. Также он обратил внимание присутствующих на то, что работу по данному вопросу следует продолжать, продумав план проведения мероприятий в этом направлении.
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