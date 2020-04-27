Депутат Госдумы от Нижнего Тагила рассказал о дне рождения на самоизоляции

Депутат поблагодарил своих подписчиков за поздравления. По словам Алексея, эти именины он запомнит надолго.

Этот день рождения запомнится надолго, ведь отмечать его пришлось в двухнедельном карантине после возвращения из Москвы с очередных заседаний Госдумы.

Со своими избирателями Балыбердин общается онлайн, в таком же режиме старается решать все обращения и вопросы. Алексей накануне сдал тест на коронавирус, результат – отрицательный.

Фото: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте»

Депутат считает, что на самоизоляции всегда можно провести время с пользой, например, помогая родителям.