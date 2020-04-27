Депутат Госдумы от Нижнего Тагила рассказал о дне рождения на самоизоляции
Сегодня, 22:36ПолитикаФото: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте»
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Депутат государственной думы Алексей Балыбердин 27 апреля отпраздновал день рождения в деревне под Нижним Тагилом. Об этом он написал на своей странице во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Депутат поблагодарил своих подписчиков за поздравления. По словам Алексея, эти именины он запомнит надолго.
Этот день рождения запомнится надолго, ведь отмечать его пришлось в двухнедельном карантине после возвращения из Москвы с очередных заседаний Госдумы.
Со своими избирателями Балыбердин общается онлайн, в таком же режиме старается решать все обращения и вопросы. Алексей накануне сдал тест на коронавирус, результат – отрицательный.
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Фото: страница Алексея Балыбердина во «ВКонтакте»
Депутат считает, что на самоизоляции всегда можно провести время с пользой, например, помогая родителям.
В своём доме всегда найдётся работа. Наколоть дрова, вскопать грядки, привезти дом в порядок после зимы и конечно выполнить все поручения мамы, получаемые по телефону, добавил депутат.
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