Первая репетиция парада с участием военной техники прошла в Екатеринбурге

Первая репетиция парада с участием военной техники прошла в Екатеринбурге
Первая репетиция парада с участием военной техники прошла в Екатеринбурге
Сегодня, 09:37ПолитикаФото: Е1.RU
Первая репетиция парада Победы с участием военной техники прошла в центре Екатеринбурга в ночь на 27 апреля.

До четырех часов утра во вторник, 27 апреля военные репетировали парад Победы с участием военной техники на центральной площади Екатеринбурга.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, следом за которым проехали бронеавтомобиль и бронетранспортеры, военные мотоциклы и прочие транспортные средства, так или иначе принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

Каждую группу механизированного парадного расчета, за исключением исторической колонны, возглавил бронеавтомобиль «Тигр», пишет Е1, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа.

Напомним, генеральная репетиция парада в этом году впервые пройдет днем при соблюдением всех мер эпидбезопасности. Организаторы сообщили, что к началу мероприятия на площади 1905 года поставят экраны, динамики и зрительские ряды.

Сюжеты:
Екатеринбург
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