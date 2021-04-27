Первая репетиция парада с участием военной техники прошла в Екатеринбурге

До четырех часов утра во вторник, 27 апреля военные репетировали парад Победы с участием военной техники на центральной площади Екатеринбурга.
Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, следом за которым проехали бронеавтомобиль и бронетранспортеры, военные мотоциклы и прочие транспортные средства, так или иначе принимавшие участие в Великой Отечественной войне.
Каждую группу механизированного парадного расчета, за исключением исторической колонны, возглавил бронеавтомобиль «Тигр», пишет Е1, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа.
Напомним, генеральная репетиция парада в этом году впервые пройдет днем при соблюдением всех мер эпидбезопасности. Организаторы сообщили, что к началу мероприятия на площади 1905 года поставят экраны, динамики и зрительские ряды.