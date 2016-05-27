«Единая Россия» аннулировала итоги праймериз в Нижнем Тагиле: Ибрагима Абдулкадырова исключили из числа победителей

По итогам голосования, которое проходило 22 мая, в Нижнем Тагиле больше всех голосов набрал Ибрагим Абдулкадыров. За него проголосовало 45,86% избирателей. Второе место по количеству проголосовавших занял Алексей Багаряков.

Однако 27 мая появились данные, что полковник, возглавляющий полицию Нижнего Тагила, исключен из тройки лидеров предварительного голосования.

Вся информация опубликована на сайте регионального отделения прокомментировал ситуацию Андрей Расторгуев, пресс-секретарь «Единой России».

Как сообщается на сайте партии, причиной для отмены подсчета голосов стало большое количество жалоб от избирателей. Секретарь генсовета партии рассказал, что в результате отмены итогов голосования победителем праймериз по Нижнетагильскому одномандатному округу становится Алексей Багаряков. Он набрал 31,07% голосов. Также в число лидеров голосования теперь попал Алексей Балыбердин.

Известно, что Свердловская область не единственная, в которой были внесены изменения в результаты праймериз. В Ульяновской и Калининградской областях в двух округах тоже были аннулированы итоги голосования. В них победителями праймериз, аналогично ситуации в Нижнем Тагиле, стали участники, которые заняли второе место по количеству набранных голосов.