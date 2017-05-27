Бизнесмен-депутат Свердловской области был лишен мандата за сокрытие сведений о доходах
27 мая 2017, 14:45Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловский депутат «Единой России» был досрочно лишен мандата за непредоставление сведений о доходах.
52-летний депутат-«единоросс» Гагаринского городского округа Василий Роскош, занимающийся бизнесом, своевременно не предоставил декларацию о доходах.
В связи с этим прокуратура Свердловской области внесла в думу представление с требованием лишить избранника народа депутатского мандата.
Требование было рассмотрено и удовлетворено. Принято решение о досрочном прекращении депутатских обязанностей.
В Свердловской области еще 50 народных избранников не отчитались о своих доходах. Прокуратура намерена начать масштабную проверку по выявлению фактов нарушения антикоррупционного законодательства, сообщают «Ведомости-Урал».
© TagilCity.ru
городденьгиСвердловская областьполитикаРоссияпроверкадепутатыбизнесбизнесменкоррупциядоходдепутатдоходыимуществоГосдумасведениямандатылишение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей