Полмиллиона свердловчан проголосовали за объекты благоустройства

Проголосовать за объекты благоустройства в рамках общероссийского голосования свердловчане могут до 30 мая. На голосование выставлено около 6 тысяч территорий и дизайн-проектов со всей страны.

В голосовании, стартовавшем 26 апреля, уже приняли участие более 9 миллионов россиян. Выбрать проект благоустройства в своих городах можно на платформе Минстроя России и на сайте za.gorodsreda.ru.Чтобы проголосовать необходимо войти в систему с помощью подтвержденной учетной записью портала «Госуслуги». Те из проектов, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство в муниципальном образовании на 2022 год. В Свердловской области в отборе территорий для благоустройства и конкретных дизайн-проектов, приняли участие свыше 500 тысяч человек, сообщается на сайте Минстроя России. Одним из самых активных городов оказался Екатеринбург. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства в Екатеринбурге. Он сообщил, что в отборе принимают участие 54 муниципалитета региона. Куйвашев принял участие в голосовании за варианты благоустройства в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter