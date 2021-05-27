Полмиллиона свердловчан проголосовали за объекты благоустройства

Полмиллиона свердловчан проголосовали за объекты благоустройства
Полмиллиона свердловчан проголосовали за объекты благоустройства
Сегодня, 13:08ПолитикаФото: pixabay.com
Проголосовать за объекты благоустройства в рамках общероссийского голосования свердловчане могут до 30 мая. На голосование выставлено около 6 тысяч территорий и дизайн-проектов со всей страны.

В голосовании, стартовавшем 26 апреля, уже приняли участие более 9 миллионов россиян.

Выбрать проект благоустройства в своих городах можно на платформе Минстроя России и на сайте za.gorodsreda.ru.Чтобы проголосовать необходимо войти в систему с помощью подтвержденной учетной записью портала «Госуслуги».

Те из проектов, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство в муниципальном образовании на 2022 год.

В Свердловской области в отборе территорий для благоустройства и конкретных дизайн-проектов, приняли участие свыше 500 тысяч человек, сообщается на сайте Минстроя России. Одним из самых активных городов оказался Екатеринбург.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства в Екатеринбурге. Он сообщил, что в отборе принимают участие 54 муниципалитета региона.

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