Ушел в отставку мэр Тавды

Ушел в отставку мэр Тавды
Ушел в отставку мэр Тавды
Сегодня, 15:30ПолитикаФото: администрация Тавдинского городского округа
Отставку главы администрации Тавды Виктора Лачимова приняли местные депутаты на заседании думы 27 мая.

Информацию об отставке мэра Тавды Виктора Лачимова подтвердил первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев ЕАН.

Ушел по состоянию здоровья, награжден почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени, рассказал Дубичев.

Он сообщил, что объявлен конкурс на должность главы администрации Тавдинского городского округа.

Депутаты местной думы должны избрать исполняющего обязанности мэра.

Напомним, уволить мэра Тавды Виктора Лачимова потребовала прокуратура после проверки, которая выявила нарушения. Якобы он получал с компании, зарегистрированной на родственников, доходы. Но не указывал их в налоговой декларации.

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