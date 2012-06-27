«Нижнему Тагилу прочат металлурга. Для выборов главы города найден беспроигрышный кандидат» - Коммерсантъ

Вчера председательсвердловского правительства Денис Паслер сообщил «Ъ», что бывший директорНижнетагильского металлургического завода (НТМК, входит в Evraz Group) СергейНосов, скорее всего, займет пост в новом составе правительства (формируется всвязи со сменой губернатора - в середине мая Александра Мишарина сменил ЕвгенийКуйвашев). Господин Паслер не стал уточнять предполагаемую должность господинаНосова, но источники «Ъ» в кабинете министров не исключают, что это будет поствице-премьера региона.

Как рассказал «Ъ» источник в«Единой России», введение господина Носова в состав правительства может статьплощадкой для его подготовки к участию в выборах мэра Нижнего Тагила (состоятсяв октябре).

Обсуждаются разные варианты: самовыдвижение и выдвижение от «ЕдинойРоссии» пояснил собеседник «Ъ».

Другой источник «Ъ» в партии рассказывает,что Сергею Носову поступило предложение баллотироваться от высшего партийногоруководства, и «от таких предложений не отказываются». Ранее единороссы внеофициальных беседах с «Ъ» признавали трудности в подборе сильного кандидата вмэры Нижнего Тагила, вспоминая прошлую кампанию в 2008 году, во время которойпартийный кандидат проиграл самовыдвиженцу Валентине Исаевой. Связаться сгосподином Носовым не удалось, его помощник посоветовал перезвонить не раньшечетверга.

Официально единороссы овыдвижении господина Носова не говорят. По словам лидера «Единой России» вНижнем Тагиле Александра Маслова, в пятницу завершится прием документов откандидатов, которые хотят поучаствовать в праймериз (состоятся во второйполовине июля).

Сейчас у нас восемь кандидатов, фамилии Носов среди них нет

В списке кандидатов, в частности, представительгубернатора в заксобрании Виктор Бабенко, глава Горнозаводского управленческогоокруга Михаил Ершов, глава Ленинского района города Константин Захаров ижурналист Владимир Инжеватов.

По положению о праймериз, региональныйполитсовет и лидер реготделения могут предлагать кандидата для участия впраймериз даже после приема заявок уточнил господин Маслов.

Сергей Носов являетсяпотомственным металлургом. Его дед Григорий Носов в 1940-х годах возглавлялМагнитогорский меткомбинат. На ММК начинал свою карьеру и Сергей Носов.Последней его должностью на Магнитке стал пост замгендиректора ММК попроизводству и инвестициям, который он покинул в 1998 году, как писаличелябинские СМИ, из-за конфликта с командой гендиректора ММК Виктора Рашникова.Тогда он переехал в Нижний Тагил и вскоре возглавил НТМК. Господин Носовявлялся одним из основателей свердловского отделения «Единой России», и вовремя избирательной кампании в областную думу в 2002 году у него возникконфликт с губернатором Эдуардом Росселем, возглавившим тогда список блока «Зародной Урал». Господин Россель даже публично назвал господина Носова«предателем Свердловской области». В 2006 году Сергей Носов покинул регион -был назначен гендиректором ЗАО «Русспецсталь» (принадлежит госкорпорации«Ростехнологии»).

Политологи считают, что уСергея Носова есть хорошие шансы на победу на выборах в Нижнем Тагиле.

ВНижнем Тагиле в октябре будут проходить не выборы партий, а выборы персоналий.У Носова достаточно высокий рейтинг за счет узнаваемости. Кроме того, у негоуже выстроены отношения как с НТМК, так и с другим градообразующим предприятиемУралвагонзаводом отметил председатель Уральской гильдии политконсультантовКонстантин Киселев.

По мнению руководителя консалтинговой группы «Пирогов ипартнеры» Александра Пирогова, в случае избрания Сергей Носов сможет бытьсильным оппонентом губернатору Евгению Куйвашеву, если будут возникатьконфликтные ситуации на уровне город - регион.

Кроме того, мотивация участия Носовав выборах не до конца ясна. Возможно, он получил гарантии перечисления большойсуммы бюджетных средств на развитие города предполагает эксперт.

Оппозиционные партии пока не заявляют о своих кандидатах на выборах мэраНижнего Тагила.

Мы занимаемся поиском сильного кандидата сообщил главасвердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин.

Он уточнил, что коммунистырассчитывают получить на этих выборах не менее 20% голосов. Примерно такие жеамбиции и у ЛДПР.

Мы ждем выдвижения кандидата от «Единой России» и тогдаозвучим своего кандидата. Пока мы рассчитываем набрать 15-20%, чтобы потомпретендовать на посты в горадминистрации рассказал руководитель фракцииЛДПР в заксобрании Максим Ряпасов.