Работа Сергея Носова и администрации Нижнего Тагила признана удовлетворительной

Обращаясь к собравшимся, мэр рассказал об основных результатах проделанной работы и обратил внимание на ряд вопросов, касающихся деятельности муниципалитета. В частности, Сергей Носов сделал акцент на том, что 2013 год прошел под знаком реализации приоритетных социальных

проектов. Основными направлениями деятельности стали ремонт и реконструкция дорог, коммунальных сетей. Значительное внимание он уделил вопросам выполнения майских указов Президента РФ.

Еще один важный результат – освоение бюджета осуществлялось качественно, прозрачно и под контролем общественности, - отметил Глава города. – Это то, о чем говорит Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к муниципальной власти: «Нужно слышать жителей конкретных территорий».

Говоря о наполняемости городского бюджета, Сергей Носов рассказал, что исполнение годового показателям по собственным доходным источника составило 99 процентов. Целенаправленная работа администрации по формированию земельных участков и организации торгов по продаже права их аренды позволила увеличить объем налоговых поступлений на 24 процента по сравнению с 2012 годом.

Наведение порядка в градостроительной документации и земельных правоотношениях позволило значительно увеличить показатель площади земельных участков, предоставленных под строительство отметил Глава города.

Мэр сделал акцент и на том, что источники наполнения городского бюджета невелики и без привлечения инвесторов сложно двигаться дальше. «Инвесторы пойдут туда, где работа строится на основе эффективных инструментов власти, где мало бюрократии, - сказал он. - Интерес к Тагилу есть, и администрация ведет активную работу по использованию концессии и иных форм привлечения инвестиционных ресурсов».

Отчитавшись, Глава города ответил на вопросы депутатов, и поблагодарил думцев. «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить городскую Думу за решительность и ответственность при обсуждении реформы местного самоуправления. Позицию Нижнего Тагила поддержал не только Екатеринбург, но и Каменск-Уральский. Считаю, что мы нашли эффективную форму взаимодействия муниципалитета и городской Думы, которую будем развивать», - сказал он.

По результатам голосования, депутаты признали работу Главы города и Администрации Нижнего Тагила в 2013 году удовлетворительной.