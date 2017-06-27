Общественник Никита Чапурин и предприниматель Ильдар Раинбаков были заявлены на пост мэра Нижнего Тагила

Так, от Патриотов на кресло мэра будет претендовать Никита Чапурин. Сейчас общественник возглавляет движение «Тагил без ям».

От ЛДПР выдвинули Ильдара Раинбакова. В 2016 году партиец безуспешно баллотировался в Госдуму от нашего города. Кроме того, Раинбаков будет участвовать в выборах гордумы.

Нынешний мэр Сергей Носов, представляющий «Единую Россию», официально пока не был выдвинут в кандидаты.