Общественник Никита Чапурин и предприниматель Ильдар Раинбаков были заявлены на пост мэра Нижнего Тагила
27 июня 2017, 07:00Политика
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В выходные стали известны имена первых кандидатов в мэры Нижнего Тагила. Кандидатуры были названы отделениями двух партий – ЛДПР и «Патриоты России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, от Патриотов на кресло мэра будет претендовать Никита Чапурин. Сейчас общественник возглавляет движение «Тагил без ям».
От ЛДПР выдвинули Ильдара Раинбакова. В 2016 году партиец безуспешно баллотировался в Госдуму от нашего города. Кроме того, Раинбаков будет участвовать в выборах гордумы.
Нынешний мэр Сергей Носов, представляющий «Единую Россию», официально пока не был выдвинут в кандидаты.
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