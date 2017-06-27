QR-коды впервые будут использоваться на выборах Главы города и Думы в Нижнем Тагиле
10 сентября, в Единый день голосования, состоятся выборы главы Нижнего Тагила, Думы городского округа 7-го созыва, а также губернатора Свердловской области на пятилетний срок. О нововведениях и особенностях голосования рассказали в городском избиркоме.
Сегодня уже известны имена кандидатов в губернаторы от парламентских партий. Выборы будут проводиться по системе абсолютного большинства, т.е. победитель первого тура наберёт более 50% голосов. В противном случае будет проведен второй тур выборов.
В Нижнем Тагиле выборы депутатов пройдут по смешанной системе - 14 манадатов по партийным спискам и 14 мандатов по одномандатным избирательным округам. Пока неизвестно, кто поборется за депутатские кресла в этом году.
В свою очередь, в минувшие выходные стали известны имена двух кандидатов на пост Главы города - это общественник Никита Чапурин и предприниматель Ильдар Раинбаков.
Агитация начнется за 28 дней до голосования. А срок подачи заявок на участие в выборах - до 18:00 часов 21 июля.
Техническое оснащение во время голосования в этом году также подвергнется изменению. Так, на всех избирательных участках Вагонки и в большинстве участков Ленинского и Тагилстроевского района будут установлены КОИБы, или электронные урны. Впервые будет применяться технология QR-кодов, которая позволит ускорить передачу итогов выборов, а также избежать технических ошибок.
Использование этих нововведений поможет в реализации главных принципов выборов – максимальной прозрачности, открытости и легитимности отметила Лидия Брызгалова, председатель избиркома в Нижнем Тагиле.
Также во время выборов практические везде будут работать веб-камеры, за исключением сельской местности, где техническая возможность попросту отсутствует.
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