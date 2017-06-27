QR-коды впервые будут использоваться на выборах Главы города и Думы в Нижнем Тагиле

Сегодня уже известны имена кандидатов в губернаторы от парламентских партий. Выборы будут проводиться по системе абсолютного большинства, т.е. победитель первого тура наберёт более 50% голосов. В противном случае будет проведен второй тур выборов.

В Нижнем Тагиле выборы депутатов пройдут по смешанной системе - 14 манадатов по партийным спискам и 14 мандатов по одномандатным избирательным округам. Пока неизвестно, кто поборется за депутатские кресла в этом году.

В свою очередь, в минувшие выходные стали известны имена двух кандидатов на пост Главы города - это общественник Никита Чапурин и предприниматель Ильдар Раинбаков.

Агитация начнется за 28 дней до голосования. А срок подачи заявок на участие в выборах - до 18:00 часов 21 июля.

Техническое оснащение во время голосования в этом году также подвергнется изменению. Так, на всех избирательных участках Вагонки и в большинстве участков Ленинского и Тагилстроевского района будут установлены КОИБы, или электронные урны. Впервые будет применяться технология QR-кодов, которая позволит ускорить передачу итогов выборов, а также избежать технических ошибок.

Использование этих нововведений поможет в реализации главных принципов выборов – максимальной прозрачности, открытости и легитимности отметила Лидия Брызгалова, председатель избиркома в Нижнем Тагиле.

Также во время выборов практические везде будут работать веб-камеры, за исключением сельской местности, где техническая возможность попросту отсутствует.