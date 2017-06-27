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QR-коды впервые будут использоваться на выборах Главы города и Думы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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QR-коды впервые будут использоваться на выборах Главы города и Думы в Нижнем Тагиле

27 июня 2017, 07:45Политика
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