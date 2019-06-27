Депутаты единогласно оценили работу мэрии Нижнего Тагила как «удовлетворительную»

По словам депутата Леонида Мартюшева, Пинаев в 2018 году принял управление городом с бременем долгов, но со своими задачами справляется, потому деятельность администрации заслуживает высокой оценки.

С 2013 по 2015 году доходы были менее 10 миллионов рублей, в том году уже перешагнули цифру в 12 миллионов. Теперь город развивается, не залезая в долги,заявил Мартюшев.

Депутаты единогласно проголосовали «за».