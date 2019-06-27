Депутаты единогласно оценили работу мэрии Нижнего Тагила как «удовлетворительную»
Сегодня, 27 июня, Нижнетагильская дума принимала отчёт главы города Владислава Пинаева. Депутаты оценили работу мэрии как удовлетворительную.
По словам депутата Леонида Мартюшева, Пинаев в 2018 году принял управление городом с бременем долгов, но со своими задачами справляется, потому деятельность администрации заслуживает высокой оценки.
С 2013 по 2015 году доходы были менее 10 миллионов рублей, в том году уже перешагнули цифру в 12 миллионов. Теперь город развивается, не залезая в долги,заявил Мартюшев.
Депутаты единогласно проголосовали «за».
Напомним, Владислав Пинаев вступил в должность главы Нижнего Тагила осенью 2018 году. В конце мая 2019-го мэрия отчиталась о снижении муниципального долга на 24%. Помимо прочего, город полностью закрыл задолженность перед компанией «НПА-Профиль-ПУ» из Берёзовского за ремонт Театрального сквера и главный городской фонтан, который строился ещё при управлении предшественника Пинаева Сергее Носове.