СМИ: Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем Сергея Шойгу
Сегодня, 14:31ПолитикаФото: Страница Евкурова в соцсети
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Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, приближенные к Евкурову.
Евкуров добровольно ушел в отставку, об этом он сообщил 24 июня, а 26 июня отставка была принята президентом России Владимиром Путиным. Его место занял временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Последний ранее руководил Росприроднадзором в Самарской области.
Уход Евкурова с поста главы республики связывают с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней.
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