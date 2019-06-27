СМИ: Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем Сергея Шойгу

Евкуров добровольно ушел в отставку, об этом он сообщил 24 июня, а 26 июня отставка была принята президентом России Владимиром Путиным. Его место занял временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Последний ранее руководил Росприроднадзором в Самарской области.