Тагильская дума одобрила ликвидацию должности руководителя аппарата администрации

Вместо этого появятся управляющий делами администрации, который возьмёт на себя функции «завхоза». Также будет создано новое управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит нынешний руководитель аппарата администрации Алексей Храмцов.

При объявлении своей идеи Владислав Пинаев пояснил, что хочет поделить полномочия руководителя аппарата на должности завхоза и организационный блока, поскольку ему нужен анализ по СМИ и обращению граждан.