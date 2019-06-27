В Нижнем Тагиле отказались выбирать почётного гражданина города. Их снова будет двое

По словам председателя гордумы Алексея Пырина, депутаты долго обсуждали кандидатов и решили, что и Погудин, и Мишарин достойны звания, поскольку имеют свои заслуги. Вручение состоится в День города 10 августа.

В 2018 году гордума одобрила внесение изменений в положение о присвоении звания, чтобы его могли получить сразу два кандидата — экс-мэр Сергей Носов и начальник тагильского гарнизона полиции Ибрагим Абдулкадыров. Отметим, тогда их конкурентом был Вячеслав Мишарин, который выдвигался на звание несколько лет подряд, но уступал более медийным конкурентам.

В начале июня 2019 года при тайном голосовании за Вячеслава Погудина было отдано 26 голосов, за Вячеслава Мишарина — 11.

Напомним, 68-летний Вячеслав Погудин родился в Нижнем Тагиле, в 1975 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности педиатрия. С 1976 по 1984 год — детский врач-хирург, детский уролог городской детской больницы № 3, с 1984 по 1996 год — главный врач и практикующий хирург городской детской больницы № 3. С 1996 года — первый заместитель Главы города по социальным вопросам, с 2008 года — заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам. Депутатом Заксобрания Свердловской области впервые избран в декабре 2011 года, с тех пор бессменный глава комитета по соцполитике. В начале 2019 года Погудин получил звание почётного гражданина Горноуральского городского округа.