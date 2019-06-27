В Нижнем Тагиле отказались выбирать почётного гражданина города. Их снова будет двое
Депутаты Нижнего Тагила решили присвоить звание почётного гражданина города обоим кандидатам — председателю комитета по соцполитике Заксобрания Вячеславу Погудину и главврачу ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Вячеславу Мишарину.
По словам председателя гордумы Алексея Пырина, депутаты долго обсуждали кандидатов и решили, что и Погудин, и Мишарин достойны звания, поскольку имеют свои заслуги. Вручение состоится в День города 10 августа.
В 2018 году гордума одобрила внесение изменений в положение о присвоении звания, чтобы его могли получить сразу два кандидата — экс-мэр Сергей Носов и начальник тагильского гарнизона полиции Ибрагим Абдулкадыров. Отметим, тогда их конкурентом был Вячеслав Мишарин, который выдвигался на звание несколько лет подряд, но уступал более медийным конкурентам.
В начале июня 2019 года при тайном голосовании за Вячеслава Погудина было отдано 26 голосов, за Вячеслава Мишарина — 11.
Напомним, 68-летний Вячеслав Погудин родился в Нижнем Тагиле, в 1975 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности педиатрия. С 1976 по 1984 год — детский врач-хирург, детский уролог городской детской больницы № 3, с 1984 по 1996 год — главный врач и практикующий хирург городской детской больницы № 3. С 1996 года — первый заместитель Главы города по социальным вопросам, с 2008 года — заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам. Депутатом Заксобрания Свердловской области впервые избран в декабре 2011 года, с тех пор бессменный глава комитета по соцполитике. В начале 2019 года Погудин получил звание почётного гражданина Горноуральского городского округа.
Вячеслав Мишарин родился в 1956 году в городе Магнитогорске. С 1973 по 1979 годы учился в Свердловском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело». С 1980 по 1986 годы работал участковым психиатром-наркологом в психодиспансере Краснотуринска. В 1986 году был переведен на должность главного врача психиатрической больницы города Нижнего Тагила. В декабре 2006 года за большой вклад в здравоохранение Вячеславу Мишарину присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».